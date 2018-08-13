ДТП із десятьма загиблими під Житомиром: поліція припускає, що водій заснув за кермом
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 13 серпня. УНН. Водій, який допустив зіткнення маршрутки із фурою, внаслідок якого загинуло 10 людей, найвірогідніше заснув за кермом. Таку версію під час брифінгу озвучив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко, повдіомляє кореспондент УНН.
За словами правоохоронця, у гальмівну систему буса дійсно втручалися, втім це ніяк не могло завадити аварії. Власник маршрутки Петро Луцик під час судового засідання, де йому обирали запобіжний захід, теж говорив, що у буса не працювала система ABS, а от самі гальма були справні. Також Печененко повідомив, що загиблий водій навіть не намагався загальмувати перед фурою.
"З ймовірністю у 99% там просто водій заснув за кермом, адже навіть гальмівного шляху не було, і він не намагався гальмувати", - повідомив В'ячеслав Печененко.
Нагадаємо, масштабна ДТП сталася біля с. Глибочиця Житомирської області 20 липня. У результаті автокатастрофи загинули 10 людей, ще 9 отримали травми.
Розслідування встановило, що автобус D Volkswagen LT-35 належить жителю Рівненської області, який у порушення Правил дорожнього руху не забезпечив технічний стан транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також правил технічної експлуатації.