ДТЭК заявил о потере управления своими предприятиями на оккупированных территориях

Как отмечается, директора ряда предприятий ДТЭК, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, получили уведомления о необходимости перерегистрации в "ДНР / ЛНР" и начала инвентаризации имущества.

Речь идет о таких компаниях: ЗАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ООО "Моспинское ВПП", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", ООО "ДТЭК Востокэнерго" (ВП "Зуевская ТЭС"), ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "Техремпоставка" , ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "Электроналадка", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ООО "ДТЭК Сервис".

"С этого момента ДТЭК не котролирует работу этих предприятий", - сказано в сообщении.

По факту утраты контроля над предприятиями компания обратилась в правоохранительные органы Украины, ГФС, налоговые органы и государственные фонды, также привлечены юридические компании.

Как сообщал УНН, офис "Укртелекома" в Донецкой области захватили неизвестные .