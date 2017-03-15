ДТЕК заявив про втрату управління своїми підприємствами на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У ДТЕК заявили про втрату управління підприємствами, що розташовані на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей, передає УНН з посиланням на прес-службу холдингу.
Як зазначається, директори низки підприємств ДТЕК, розташованих на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, отримали сповіщення про необхідність перереєстрації у “ДНР/ЛНР” і початку інвентаризації майна.
Йдеться про такі компанії: ПрАТ “ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу”, ТОВ “Моспінське ВПП”, ПрАТ “ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля”, ТОВ “ДТЕК Східенерго” (ВП “Зуївська ТЕС”), ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”, ТОВ “Техремпоставка”, ТОВ “ДТЕК Свердловантрацит”, ТОВ “ДТЕК Ровенькиантрацит”, ТОВ “Електроналадка”, ТОВ “ДТЕК Високовольтні мережі” і ТОВ “ДТЕК Сервіс”.
“З цього моменту ДТЕК не котролює роботу цих підприємств”, — сказано у повідомленні.
За фактом втрати контролю над підприємствами компанія звернулася до правоохоронних органів України, ДФС, податкові органи та державні фонди, також залучені юридичні компанії.
Як повідомляв УНН, офіс “Укртелекому” на Донеччині захопили невідомі.