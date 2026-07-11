ДТЭК вернул свет в Киево-Печерскую лавру после российского обстрела
Киев • УНН
Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение Киево-Печерской лавры после российской атаки. Это позволит продолжить ремонтные работы в Успенском соборе.
Энергетики ДТЭК вернули свет в Киево-Печерскую лавру после российского обстрела. Это позволит продолжить восстановление Успенского собора. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Детали
Киево-Печерская Лавра снова со светом после обстрела. После российской атаки Успенский собор остался без электричества. Работы были чрезвычайно сложными, но энергетики ДТЭК вернули свет в одну из важнейших святынь Украины и всей Европы
В ДТЭК подчеркнули, что это позволит продолжить восстановление Успенского собора.
Напомним
Ремонтно-восстановительные работы по консервации поврежденной российской атакой крыши Успенского собора Киево-Печерской лавры завершены.