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ДТЭК вернул свет в Киево-Печерскую лавру после российского обстрела

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение Киево-Печерской лавры после российской атаки. Это позволит продолжить ремонтные работы в Успенском соборе.

ДТЭК вернул свет в Киево-Печерскую лавру после российского обстрела
Фото: Андрей Ходьков

Энергетики ДТЭК вернули свет в Киево-Печерскую лавру после российского обстрела. Это позволит продолжить восстановление Успенского собора. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

Киево-Печерская Лавра снова со светом после обстрела. После российской атаки Успенский собор остался без электричества. Работы были чрезвычайно сложными, но энергетики ДТЭК вернули свет в одну из важнейших святынь Украины и всей Европы

 - сообщили в ДТЭК.

В ДТЭК подчеркнули, что это позволит продолжить восстановление Успенского собора.

Напомним

Ремонтно-восстановительные работы по консервации поврежденной российской атакой крыши Успенского собора Киево-Печерской лавры завершены.

Павел Башинский

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