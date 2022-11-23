ДТЭК готов возобновить работу Трифоновской СЭС в Херсонской области

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"Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой возможности начать производить электроэнергию в энергосистему, что важно для Украины в условиях энергетического кризиса и зимы", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Детали

Трифоновская СЭС прекратила работу с начала оккупации Херсонской области. По предварительным оценкам, российские оккупанты повредили около 10% солнечных панелей. Эта солнечная электростанция стала первым предприятием ДТЭК ВИЭ, над которым компания восстанавливает контроль после временной оккупации россией Херсонской области, сообщили в компании.

Мощность СЭС – 10 МВт, поэтому ее работа определенным образом позволит уменьшить продолжительность отключений населенных пунктов зимой. В настоящее время ДТЭК ожидает разрешения военных и правоохранительных органов для возвращения на электростанцию, проведения окончательной оценки ее состояния и ущерба.

Напомним

Глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что те украинцы, которые могут себе это позволить, должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы.