ДТЭК готов возобновить работу Трифоновской СЭС в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Трифоновская солнечная электростанция (СЭС) освобождена от российских захватчиков, ДТЭК готов возобновить там работу. Это первое предприятие, над которым компания возобновляет контроль после временной оккупации Херсонской области, информирует УНН со ссылкой на страницу ДТЭК в Facebook.
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"Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой возможности начать производить электроэнергию в энергосистему, что важно для Украины в условиях энергетического кризиса и зимы", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Детали
Трифоновская СЭС прекратила работу с начала оккупации Херсонской области. По предварительным оценкам, российские оккупанты повредили около 10% солнечных панелей. Эта солнечная электростанция стала первым предприятием ДТЭК ВИЭ, над которым компания восстанавливает контроль после временной оккупации россией Херсонской области, сообщили в компании.
Мощность СЭС – 10 МВт, поэтому ее работа определенным образом позволит уменьшить продолжительность отключений населенных пунктов зимой. В настоящее время ДТЭК ожидает разрешения военных и правоохранительных органов для возвращения на электростанцию, проведения окончательной оценки ее состояния и ущерба.
Напомним
Глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что те украинцы, которые могут себе это позволить, должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы.