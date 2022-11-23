ДТЕК готовий відновити роботу Трифонівської СЕС на Херсонщині

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"Компанія планує оперативно відремонтувати сонячну електростанцію і при першій можливості почати виробляти електроенергію в енергосистему, що важливо для України в умовах енергетичної кризи та зими", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

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Трифонівська СЕС припинила роботу з початку окупації Херсонської області. За попередніми оцінками, російські окупанти пошкодили близько 10% сонячних панелей. Ця сонячна електростанція стала першим підприємством ДТЕК ВДЕ, над яким компанія відновлює контроль після окупації росією Херсонської області, повідомили у компанії.

Потужність СЕС - 10 МВт, тому її робота певним чином дозволить зменшити тривалість відключень населених пунктів взимку. Наразі ДТЕК чекає на дозвіл військових і правоохоронних органів для повернення на електростанцію, проведення остаточної оцінки її стану та збитків.

Нагадаємо

Глава ДТЕК Максим Тимченко заявив, що ті українці, які можуть собі це дозволити, мають бути готові покинути країну до настання зими.