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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У ДТЕК закликали українців виїхати з країни до настання зими

У ДТЕК закликали українців виїхати з країни до настання зими

Київ • УНН

 • 507242 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Глава найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю “Бі-бі-сі” заявив, що ті українці, які можуть собі це дозволити, мають бути готові покинути країну до настання зими, передає УНН.

Деталі

Тимченко попередив, що чергова масована атака може вивести з ладу всю систему. Він заявив, що українцям слід розглянути можливість переїзду, щоб знизити навантаження на енергетичну систему.

Цитата

"Це не надзвичайна ситуація, коли потрібно негайно евакуюватися, але нам потрібно організувати все так, щоб споживання було максимально ефективним. Якщо ви споживатимете менше, то госпіталі з пораненими солдатами гарантовано отримуватимуть електрику", - сказав він.

Додамо

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не виключає, що Київ може повністю залишитися без світла.

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