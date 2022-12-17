ГСЧС в Харьковской области: в течение суток пиротехники изъяли и обезвредили 176 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. За сутки с 16 по 17 декабря спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени, пишет Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.
Детали
В течение отчетного периода осуществлено 26 оперативных выездов, из которых:
· 3 – на ликвидацию пожаров;
· 17 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;
· 6 – другие выезды.
Пожар от вражеских обстрелов не зафиксирован.
4 раза спасательные подразделения выезжали на проверку мест попадания вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры в Харькове, а также Купянском и Чугуевском районах области, где не произошло пожаров. Также в этих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 176 взрывоопасных предметов.
Жителям городов Харькова, Купянска, Изюма и с. Песочин Песочинской общины спасатели доставили 43,5 тонны питьевой и технической воды.
Напомним
16 декабря Харьков был обесточен после вражеских ударов.