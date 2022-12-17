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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12366 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ДСНС у Харківській області: протягом доби піротехніки вилучили та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів

ДСНС у Харківській області: протягом доби піротехніки вилучили та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 433278 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. За добу з 16 по 17 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу, пише Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає УНН.

Деталі

Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

· 3 – на ліквідацію пожеж;

· 17 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

· 6 – інші виїзди.

Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

4 рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет в об’єкти критичної інфраструктури у Харкові, а також Куп'янському та Чугуївському районах області, де не трапилось пожеж. Також у цих випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 176 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Харкова, Куп’янська, Ізюма та с. Пісочин Пісочинської громади рятувальники доставили 43,5 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо

16 грудня Харків було знеструмлено після ворожих ударів.

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