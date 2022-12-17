ДСНС у Харківській області: протягом доби піротехніки вилучили та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів

Деталі

Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

· 3 – на ліквідацію пожеж;

· 17 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

· 6 – інші виїзди.

Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

4 рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет в об’єкти критичної інфраструктури у Харкові, а також Куп'янському та Чугуївському районах області, де не трапилось пожеж. Також у цих випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 176 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Харкова, Куп’янська, Ізюма та с. Пісочин Пісочинської громади рятувальники доставили 43,5 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо

16 грудня Харків було знеструмлено після ворожих ударів.