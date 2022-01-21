ГСЧС и приют сделали совместную фотосессию для поддержки бездомных животных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Подразделение ГСЧС Бучанского района в Киевской области и приют сделали совместную фотосессию для поддержки бездомных животных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приют для животных "Бест френдс".
Детали
Подразделение ГСЧС Бучанского района посетили приют "Бест френдс" и сделали совместную фотосессию с животными, в частности с енотом, козлом, котами и собаками.
Дополнение
В приюте "Бест Френдс", который расположен в Киевской области, рассказали, как можно стать опекуном животного.
Также УНН в разделе "Друзья ищут дом" публикует актуальную информацию о питомцах приюта.
УНН не проводит сбор средств, а только информирует о неотложных нуждах приюта и о возможности помочь воспитанникам.