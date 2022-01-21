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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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ДСНС та притулок зробили спільну фотосесію для підтримки безпритульних тварин

ДСНС та притулок зробили спільну фотосесію для підтримки безпритульних тварин

Київ • УНН

 • 73893 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Підрозділ ДСНС Бучанського району у Київській області та притулок зробили спільну фотосесію для підтримки безпритульних тварин. Про це УНН повідомляє з посиланням на притулок для тварин "Бест френдс".

Деталі

Підрозділ ДСНС Бучанського району завітали до притулку "Бест френдс" та зробили спільну фотосесію з тваринами, зокрема з єнотом, козлом, котами та собаками.

Доповнення

У притулку "Бест Френдс", що розташований у Київській області, розповіли, як можна стати опікуном тварини.

Також, УНН у розділі "Друзі шукають дім" публікує актуальну інформацію про вихованців притулку.

УНН не проводить збір коштів, а тільки інформує про невідкладні потреби притулку і про можливість допомогти вихованцям.

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