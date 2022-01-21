ДСНС та притулок зробили спільну фотосесію для підтримки безпритульних тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Підрозділ ДСНС Бучанського району у Київській області та притулок зробили спільну фотосесію для підтримки безпритульних тварин. Про це УНН повідомляє з посиланням на притулок для тварин "Бест френдс".
Деталі
Підрозділ ДСНС Бучанського району завітали до притулку "Бест френдс" та зробили спільну фотосесію з тваринами, зокрема з єнотом, козлом, котами та собаками.
Доповнення
У притулку "Бест Френдс", що розташований у Київській області, розповіли, як можна стати опікуном тварини.
Також, УНН у розділі "Друзі шукають дім" публікує актуальну інформацію про вихованців притулку.
УНН не проводить збір коштів, а тільки інформує про невідкладні потреби притулку і про можливість допомогти вихованцям.