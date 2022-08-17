ГСЧС сообщает о 7 погибших и 13 раненых в результате вражеского обстрела Харькова

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"Многострадальный Харьков… 17 августа в 21:40 в ГСЧС поступила информация, что в г. Харьков, в результате вражеского обстрела произошло попадание ракеты в трехэтажный жилой дом. В 23.38 пожар локализован. Продолжается тушение очагов пожаров и спасение людей из-под завалов. Погибли 7 и пострадали 13 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены 4 человека). От ГСЧС привлечены 80 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал о 6 погибших и 16 раненых лицах.

Как сообщил Суспільному директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол российские захватчики ударили по Салтовскому району Харькова крылатой ракетой "Калибр".