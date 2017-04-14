ДСНС: у завода под Киевом произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. У завода "Электронмаш" произошло возгорание мусора и сейчас на месте работают пожарные. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник пресс-службы ДСНС в Киевской области Виктория Рубан.
"Возле "Электронмаша" есть здание, которое не эксплуатируется, где случился пожар из-за возгорания мусора. Еще горит, но скоро будет ликвидирован", - рассказала она.
По ее словам, угрозы распространения пожара нет.
Как сообщал УНН, в декабре в Киеве загорелся рынок у станции метро "Лесная".