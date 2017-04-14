ДСНС: у завода под Киевом произошел пожар

"Возле "Электронмаша" есть здание, которое не эксплуатируется, где случился пожар из-за возгорания мусора. Еще горит, но скоро будет ликвидирован", - рассказала она.

По ее словам, угрозы распространения пожара нет.

Как сообщал УНН, в декабре в Киеве загорелся рынок у станции метро "Лесная".