ДСНС: біля заводу під Києвом сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Біля заводу "Електронмаш" сталося загоряння сміття і наразі на місці працюють пожежники. Про це в коментарі УНН повідомила начальник прес-служби ДСНС в Київській області Вікторія Рубан.
"Поряд з "Електронмашем" є будівля, що не експлуатується, і є пожежа через загорання сміття. Ще горить, але скоро буде ліквідована", - розповіла вона.
За її словами, загрози від розповсюдження пожежі немає.
Як повідомляв УНН, у грудні в Києві загорівся ринок біля станції метро “Лісова”.