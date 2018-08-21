Жену нападавшего на горсовет Харькова нашли мертвой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Жену мужчины, который открыл стрельбу возле административного здания Харьковского городского совета, нашли мертвой с огнестрельными ранениями. Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.
Так, сообщение в полицию поступило от крестного отца сына супругов.
"Женщина была найдена мертвой возле своей кровати. На место выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, которая вместе с судебным медиком увидели в помещении женщину, у которой было несколько огнестрельных ранений. Была констатирована смерть 19 августа. У нее были огнестрельные ранения в левый глаз, челюсть, шею, на предплечье. Она закрывалась руками", - проинформировал Бех.
Была установлена личность потерпевшей. Ею оказалась женщина 1976 года рождения.
"Установлена личность потерпевшей - Пояркова Наталья 1976 года рождения, которая в сентябре 2014 года женились Поярковым Александром 1971 года рождения. Они примерно 9 лет жили вместе, после чего поженились. У нее сын 1992 года рождения. Также у Пояркова Александра есть сын, который вместе ним не проживает", - уточнил Бех.
По версии следствия, мужчина под воздействием алкогольных напитков застрелил женщину.
При осмотре места происшествия было найдено и изъято большое количество огнестрельного оружия, патронов, а также станок, на котором изготавливали патроны.
"Следователями была изъята следующая оружие: автомат с коллиматорным прицелом, который был снаряжен патронами, 4 пистолета, винтовка с оптическим прицелом, 7 снаряженных патронами магазинов. Кроме того, 230 патронов калибра 9 мм, банка с металлической стружкой и порох и другие предметы, которые позволяют перерабатывать оружие изготавливать патроны и другие предметы", - отметил глава областной полиции.
Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.
В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.