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Жену нападавшего на горсовет Харькова нашли мертвой

Киев • УНН

 • 13123 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Жену мужчины, который открыл стрельбу возле административного здания Харьковского городского совета, нашли мертвой с огнестрельными ранениями. Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.

Жену нападавшего на горсовет Харькова нашли мертвой

Так, сообщение в полицию поступило от крестного отца сына супругов.

"Женщина была найдена мертвой возле своей кровати. На место выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, которая вместе с судебным медиком увидели в помещении женщину, у которой было несколько огнестрельных ранений. Была констатирована смерть 19 августа. У нее были огнестрельные ранения в левый глаз, челюсть, шею, на предплечье. Она закрывалась руками", - проинформировал Бех.

Была установлена ​​личность потерпевшей. Ею оказалась женщина 1976 года рождения.

"Установлена ​​личность потерпевшей - Пояркова Наталья 1976 года рождения, которая в сентябре 2014 года женились Поярковым Александром 1971 года рождения. Они примерно 9 лет жили вместе, после чего поженились. У нее сын 1992 года рождения. Также у Пояркова Александра есть сын, который вместе ним не проживает", - уточнил Бех.

По версии следствия, мужчина под воздействием алкогольных напитков застрелил женщину.

При осмотре места происшествия было найдено и изъято большое количество огнестрельного оружия, патронов, а также станок, на котором изготавливали патроны.

"Следователями была изъята следующая оружие: автомат с коллиматорным прицелом, который был снаряжен патронами, 4 пистолета, винтовка с оптическим прицелом, 7 снаряженных патронами магазинов. Кроме того, 230 патронов калибра 9 мм, банка с металлической стружкой и порох и другие предметы, которые позволяют перерабатывать оружие изготавливать патроны и другие предметы", - отметил глава областной полиции.

Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.

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