Дружину нападника на міськраду Харкова знайшли мертвою

Так, повідомлення до поліції надійшло від хрещеного батька сина подружжя.

"Жінка була знайдена мертвою біля свого ліжка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, яка разом із судовим медиком побачили у приміщенні жінку, у якої було декілька вогнепальних поранень. Була констатована смерть 19 серпня. У неї були вогнепальні поранення у ліве око, щелепу, шию, на передпліччі. Вона закривалася руками", - проінформував Бех.

Була встановлена особа потерпілої. Нею виявилася жінка 1976 року народження.

"Встановлена особа потерпілої – Пояркова Наталя 1976 року народження, яка у вересні 2014 одружилися з Поярковим Олександром 1971 року народження. Вони приблизно 9 років разом мешкали, після чого одружилися. У неї син 1992 року народження. Також у Пояркова Олександра є син, який разом ним не проживає", - уточнив Бех.

За версією слідства, чоловік під впливом алкогольних напоїв застрелив жінку.

Під час огляду місця пригоди було знайдено та вилучено велику кількість вогнепальної зброї, патронів, а також станок, на якому виготовляли патрони.

"Слідчими була вилучена наступна зброя: автомат з коліматорним прицілом, який був споряджений патронами, 4 пістолети, гвинтівка з оптичним прицілом, 7 споряджених патронами магазинів. Крім того, 230 патронів калібру 9 мм, банку з металевою стружкою та порох та інші предмети, які дозволяють переробляти зброю виготовляти патрони та інші предмети", - зазначив очільник обласної поліції.

Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.

У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.