Жену Д.Вороненкова допрашивали - А.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Жену экс-депутата государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова Марию Максакову также допрашивали. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в эфире "112 Украина", передает УНН.
Отвечая на вопрос журналиста, допрашивали ли М.Максакову, А.Геращенко ответил: "Да, Максакову допрашивали".
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.