Жену Д.Вороненкова допрашивали - А.Геращенко

Отвечая на вопрос журналиста, допрашивали ли М.Максакову, А.Геращенко ответил: "Да, Максакову допрашивали".

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.