Дружину Д.Вороненкова допитували - А.Геращенко

Відповідаючи на запитання журналіста, чи було допитано М.Максакову, А.Геращенко відповів: "Так, Максакову допитували".

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.