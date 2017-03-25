Дружину Д.Вороненкова допитували - А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Дружину екс-депутата державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова Марію Максакову також допитували. Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи було допитано М.Максакову, А.Геращенко відповів: "Так, Максакову допитували".
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.