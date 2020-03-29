Жена Трюдо вылечилась от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Софи вылечилась от коронавируса. Об этом она сообщила на личной странице в Facebook, передает УНН.
"Я чувствую себя гораздо лучше. Сейчас я получила от моего врача и министерства здравоохранения сообщение, что с моим здоровьем все в порядке", - написала госпожа Трюдо.
Жена главы правительства Канады поблагодарила всех за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Также она поддержала всех других людей, которые болеют COVID-19.
Напомним, у жены Трюдо обнаружили коронавирус 13 марта. Поэтому премьер-министр Канады должен был находиться на карантине.