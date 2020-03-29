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Дружина Трюдо вилікувалася від коронавірусу

Дружина Трюдо вилікувалася від коронавірусу

Київ • УНН

 • 40071 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Софі вилікувалася від коронавірусу. Про це вона повідомила на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.

"Я почуваю себе набагато ліпше. Наразі я отримала від мого лікаря і міністерства охорони здоров'я повідомлення, що з моїм здоров'ям усе гаразд", - написала пані Трюдо.

Дружина голови уряду Канади подякувала всім за підтримку і побажання якнайшвидшого одужання. Також вона підтримала всіх інших людей, які хворіють COVID-19.

Нагадаємо, у дружини Трюдо виявили коронавірус 13 березня. Через це прем'єр-міністр Канади повинен був перебувати на карантині.

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