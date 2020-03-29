Дружина Трюдо вилікувалася від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Софі вилікувалася від коронавірусу. Про це вона повідомила на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Я почуваю себе набагато ліпше. Наразі я отримала від мого лікаря і міністерства охорони здоров'я повідомлення, що з моїм здоров'ям усе гаразд", - написала пані Трюдо.
Дружина голови уряду Канади подякувала всім за підтримку і побажання якнайшвидшого одужання. Також вона підтримала всіх інших людей, які хворіють COVID-19.
Нагадаємо, у дружини Трюдо виявили коронавірус 13 березня. Через це прем'єр-міністр Канади повинен був перебувати на карантині.