Жена и сын Ю.Луценко уже пятый день заполняют электронную декларацию

"Пятый день набирает Ирина Степановна, я ее уже не видел много времени дома. Мое задание в декларации было очень простым: пересчитать количество старых раритетных книг, которые в своей сумме вероятно достигают предусмотренной законодательством суммы, которую надо декларировать. Я их передекларировал, так же как указал огромный книжный шкаф на 27 секций. Все остальные экономики семьи всегда лежали на жене, а после того как она стала депутатом - на старшем сыне. Так что они вдвоем с той декларацией и занимаются ", - сказал Ю.Луценко.