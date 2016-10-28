Дружина та син Ю.Луценка вже п’ятий день заповнюють е-декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Дружина Генпрокурора Юрія Луценка та його син вже п’ятий день займають заповненням декларації Генпрокурора. Про це він повідомив журналістам у п'ятницю, передає УНН.
“П’ятий день набирає Ірина Степанівна, я її вже не бачив багато часу вдома. Моє завдання в декларації було дуже простим: перерахувати кількість старих раритетних книжок, які в своїй сумі ймовірно досягають передбаченої законодавством суми, яку треба декларувати. Я їх передекларував, так само як вказав величезну книжкову шафу на 27 секцій. Все решта економіки сім'ї завжди лежали на дружині, а після того як вона стала депутатом - на старшому сині. Так що вони вдвох з тою декларацією і мордуються”, — сказав Ю.Луценко.