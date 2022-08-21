Жена услышала выстрел: начато расследование гибели начальника СБУ в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. По факту гибели начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного начато уголовное производство. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 20 августа примерно в 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни.
Сейчас проводятся безотлагательные следственные действия и устанавливают все обстоятельства гибели военнослужащего.
Напомним
О смерти начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного стало известно сегодня, 21 августа.