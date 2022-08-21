Жена услышала выстрел: начато расследование гибели начальника СБУ в Кировоградской области

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"Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 20 августа примерно в 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни.

Сейчас проводятся безотлагательные следственные действия и устанавливают все обстоятельства гибели военнослужащего.

Напомним

О смерти начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного стало известно сегодня, 21 августа.