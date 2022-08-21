Дружина почула постріл: розпочато розслідування загибелі начальника СБУ у Кіровоградській області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За фактом загибелі начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного розпочато кримінальне провадження. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
Цитата
"Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом загибелі начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградаській області (ч. 1 ст. 115 КК України)", – ідеться у повідомлені.
Деталі
За даними слідства, 20 серпня приблизно о 22:25, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя.
Наразі проводять невідкладні слідчі дії та встановлюють всі обставини загибелі військовослужбовця.
Нагадаємо
Про смерть начальника управління СБУ у Кіровоградській області Олександра Наконечного стало відомо сьогодні, 21 серпня.