Знайдено мертвим начальника управління СБУ у Кіровоградській області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Знайдено мертвим начальника управління Служби безпеки України у Кіровоградській області Олександра Наконечного. Наразі вивчають обставини його смерті. Про це повідомили у пресслужбі СБУ, інформує УНН.
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"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Семеновича Наконечного", – повідомили в СБУ.
За даними ЗМІ, тіло посадовця знайшла його дружина в їхній квартирі у Кропивницькому 20 серпня ввечері.
Додамо
Олександр Наконечний обіймав посаду начальника СБУ Кіровоградщини з початку 2021 року.