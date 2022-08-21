Найден мертвым начальник управления СБУ в Кировоградской области

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"СБУ и ГБР изучают все обстоятельства смерти начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Семеновича Наконечного", – сообщили в СБУ.

По данным СМИ, тело чиновника обнаружила его жена в их квартире в Кропивницком 20 августа вечером.

Добавим

Александр Наконечный занимал должность начальника СБУ Кировоградской области с начала 2021 года.