Жена М.Саакашвили отказалась от депутатского мандата в Грузии

"Рулофс действительно обратилась в ЦИК с такой просьбой", - сказала А.Микеладзе.

С.Рулофс значилась вторым номером в списке бывшей партии власти "Единое национальное движение", основанной М.Саакашвили.

Ранее сообщалось, что М.Саакашвили подал в отставку с поста главы Одесской ОГА.