Жена М.Саакашвили отказалась от депутатского мандата в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Жена губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс отказалась от депутатского мандата. Об этом заявила официальный представитель Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Рулофс действительно обратилась в ЦИК с такой просьбой", - сказала А.Микеладзе.
С.Рулофс значилась вторым номером в списке бывшей партии власти "Единое национальное движение", основанной М.Саакашвили.
Ранее сообщалось, что М.Саакашвили подал в отставку с поста главы Одесской ОГА.