Дружина М.Саакашвілі відмовилася від депутатського мандата у Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Дружина губернатора Одеської області і колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс відмовилася від депутатського мандата. Про це заявила офіційний представник Центральної виборчої комісії Грузії Анна Мікеладзе, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
“Сандра Рулофс дійсно звернулася в ЦВК з таким проханням”, — сказала А.Мікеладзе.
С.Рулофс значилася другим номером в списку колишньої партії влади “Єдиний національний рух”, заснованої М.Саакашвілі.
Раніше повідомлялося, що М.Саакашвілі подав у відставку із поста глави Одеської ОДА.