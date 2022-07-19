Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре

Детали

Так, Думанская сначала машиной поехала с детьми к знакомым во Францию. Дорога длилась почти полтора дня. Через несколько недель во Франции звезду с детьми ограбили ночью, когда все спали. У Юлии украли 5 000 евро и драгоценные часы. Тогда она решила переехать на Кипр.

"На Кипре все было прекрасно, но один минус: Кипр лоялен к москалям. Они там на каждом шагу. И когда ты читаешь, что они убивают детей в твоей стране, а здесь они рядом с тобой ходят на детской площадке и "чтокают"/"какают", то не очень хорошо. Я в таких ситуациях просто забирала детей и уходила в другое место", - рассказывает Юлия.

Впрочем, однажды к ее дочери подошла девочка и по-русски попросила поиграть с ней. Дочь Думанской знает, что те, кто говорит по-русски - русские, поэтому она отказалась играть с ней. На это мама россиянки заявила – что так нельзя, потому что "дети вне политики". В ситуацию пришлось вмешаться Юлии Думанской, которая в доступной форме объяснила россиянке ситуацию, учитывая зверства и убийства орков в Украине.

Кроме того, Думанская рассказала, что во время их пребывания на Кипре проходил автопробег россиян с флагами. Тогда они вместе с незнакомой украинкой взяли камни и начали бросать в их колонну машин.

Стоит отметить, что Григорий Козловский как многодетный отец тоже мог выехать за границу, но решил остаться. По его мнению, в такое сложное для страны время каждый должен помогать, как может.

"Кто-то не может и не умеет воевать, но умеет деньги зарабатывать, платить налоги, трудоустраивать других людей. У каждого свой фронт. Мы как те муравьи: каждый должен принести свою частицу для победы, поэтому нужно оставаться и помогать. А те, кто уехал, это на их совести", - добавил Козловский.