Второй тест Меркель на коронавирус также оказался отрицательным
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Результат второго теста на наличие коронавируса у канцлера Германии Ангелы Меркель, как и первый, оказался отрицательным. Об этом в среду, 25 марта, сообщил представитель немецкого правительства, передает УНН со ссылкой на DW.
Канцлер продолжит работать из дома и сделает еще один тест на COVID-19 в начале следующей недели.
Ранее представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что у Меркель все хорошо с состоянием здоровья. Она не присутствовала на заседании Бундестага 25 марта, когда депутаты выделили многомиллиардную помощь немецким предприятиям и гражданам во время вызванной пандемией коронавируса кризисом.
Меркель находится на домашнем карантине с 22 марта после контакта с инфицированным коронавирусом врачом во время проведения прививки на прошлой неделе. Ее первый тест также оказался отрицательным.