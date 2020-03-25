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Другий тест Меркель на коронавірус також виявився негативним

Другий тест Меркель на коронавірус також виявився негативним

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Результат другого тесту на наявність коронавірусу у канцлерки Німеччини Анґели Меркель, як і перший, виявився негативним. Про це у середу, 25 березня, повідомив речник німецького уряду, передає УНН із посиланням на DW.

Канцлерка продовжить працювати з дому і зробить ще один тест на COVID-19 на початку наступного тижня.

Раніше речник німецького уряду Штеффен Зайберт повідомив, що у Меркель все добре зі станом здоров’я. Вона не була присутня на засіданні Бундестагу 25 березня, коли депутати виділили багатомільярдну допомогу німецьким підприємствам та громадянам під час викликаної пандемією коронавірусу кризи.

Меркель перебуває на домашньому карантині з 22 березня після контакту з інфікованим коронавірусом лікарем під час проведення щеплення минулого тижня. Її перший тест також виявився негативним.

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