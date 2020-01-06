Второй футболист сборной Украины может оказаться в "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Английский журналист Дэвид Орнштейн с “The Athletic” сообщил, что футболист “Шахтера” и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал ФК “Манчестер Сити” за который выступает Александр Зинченко, передает УНН.
В январе “горожане” вряд ли будут особенно активными на трансферном рынке, но если все же решат сделать приобретение, то это, вероятно, будет центральный защитник “горняков”.
Также клуб рассматривает вариант с словаком из “Интера” Миланом Шкриниаром. Однако защитник сборной Словакии в прошлом году подписал новый контракт с “нерадзурри”, поэтому для его приобретения “Манчестер Сити”, вероятно, придется выложить более значительную сумму.
Добавим, что действующий контракт 23-летнего Матвиенко с “горняками” рассчитан до лета 2021 года.