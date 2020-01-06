Второй футболист сборной Украины может оказаться в "Манчестер Сити"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109895 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112394 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110900 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122612 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103480 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107023 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107361 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131751 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130553 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Второй футболист сборной Украины может оказаться в "Манчестер Сити"

Второй футболист сборной Украины может оказаться в "Манчестер Сити"

Киев  •  УНН

 • 12215 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Английский журналист Дэвид Орнштейн с “The Athletic” сообщил, что футболист “Шахтера” и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал ФК “Манчестер Сити” за который выступает Александр Зинченко, передает УНН.

В январе “горожане” вряд ли будут особенно активными на трансферном рынке, но если все же решат сделать приобретение, то это, вероятно, будет центральный защитник “горняков”.

Также клуб рассматривает вариант с словаком из “Интера” Миланом Шкриниаром. Однако защитник сборной Словакии в прошлом году подписал новый контракт с “нерадзурри”, поэтому для его приобретения “Манчестер Сити”, вероятно, придется выложить более значительную сумму.

Добавим, что действующий контракт 23-летнего Матвиенко с “горняками” рассчитан до лета 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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