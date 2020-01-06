Другий футболіст збірної України може опинитися в "Манчестер Сіті"

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Англійський журналіст Девід Орнштейн із “The Athletic” повідомив, що футболіст “Шахтаря” та збірної України Микола Матвієнко зацікавив ФК “Манчестер Сіті” за який виступає Олександр Зінченко, передає УНН.

У січні “міщани” навряд будуть особливо активними на трансферному ринку, але якщо все ж вирішать зробити придбання, то це, ймовірно, буде центральний захисник “гірників”.

Також клуб розглядає варіант із словаком з “Інтера” Міланом Шкрініаром. Проте захисник збірної Словаччини в минулому році підписав новий контракт з “нерадзуррі”, тому для його придбання “Манчестер Сіті”, ймовірно, доведеться викласти більш значну суму.

Додамо, що чинний контракт 23-річного Матвієнка з “гірниками” розрахований до літа 2021 року.

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