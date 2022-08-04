Вторая волна тепла: пожарные борются с огнем на северо-западе Испании

Детали

Как утверждается в заявлении регионального правительства, огонь уже уничтожил около 600 гектаров леса и кустарников в Галисии, что усиливается сильным ветром и жарой.

"Все указывает на то, что это было начато намеренно", - говорится в сообщении.

Пожар начался в среду в нескольких местах близ города Верин на границе с Португалией, которая переживает сильнейшую засуху за столетие.

Власти заявили, что огонь пока не представляет угрозы для населения.

Добавим

С начала года в Испании потушили 354 лесных пожара, вызванных высокими температурами и засухой.

По данным службы спутникового мониторинга Европейского Союза EFFIS, огонь уничтожил около 230 000 гектаров, больше, чем в любой другой стране Европы.

В четверг на юге и востоке страны температура поднималась выше 40 градусов по Цельсию.