Вторая волна тепла: пожарные борются с огнем на северо-западе Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Пожарные при поддержке более 20 самолетов борются с лесным пожаром на северо-западе Испании, который, похоже, был намеренно подожжен, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Как утверждается в заявлении регионального правительства, огонь уже уничтожил около 600 гектаров леса и кустарников в Галисии, что усиливается сильным ветром и жарой.
"Все указывает на то, что это было начато намеренно", - говорится в сообщении.
Пожар начался в среду в нескольких местах близ города Верин на границе с Португалией, которая переживает сильнейшую засуху за столетие.
Власти заявили, что огонь пока не представляет угрозы для населения.
Добавим
С начала года в Испании потушили 354 лесных пожара, вызванных высокими температурами и засухой.
По данным службы спутникового мониторинга Европейского Союза EFFIS, огонь уничтожил около 230 000 гектаров, больше, чем в любой другой стране Европы.
В четверг на юге и востоке страны температура поднималась выше 40 градусов по Цельсию.