Друга хвиля тепла: пожежники борються з вогнем на північному заході Іспанії

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 15921 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 42553 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 61453 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 71641 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 71361 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 72959 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 81873 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 216127 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148807 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172309 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 150499 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 182878 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 72089 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 93167 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 92039 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 216151 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 492082 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 442235 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 648709 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 769759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 1098 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 23991 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 46941 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 93167 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112364 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Друга хвиля тепла: пожежники борються з вогнем на північному заході Іспанії

Друга хвиля тепла: пожежники борються з вогнем на північному заході Іспанії

Київ • УНН

 • 109052 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Пожежні за підтримки понад 20 літаків борються з лісовою пожежею на північному заході Іспанії, яка, схоже, була навмисно підпалена, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Як стверджується в заяві регіонального уряду, вогонь уже знищив близько 600 гектарів лісу та чагарників у Галісії, що посилюється сильним вітром і спекою.

"Усе вказує на те, що це було розпочато навмисно", - йдеться в повідомленні.

Пожежа почалася в середу в кількох місцях поблизу міста Верін на кордоні з Португалією, яка переживає найсильнішу посуху за століття.

Влада заявила, що вогонь наразі не становить загрози для населення.

Додамо

З початку року в Іспанії погасили 354 лісові пожежі, які викликані високими температурами та посухою.

За даними служби супутникового моніторингу Європейського Союзу EFFIS, вогонь знищив майже 230 000 гектарів, більше, ніж в будь-якій іншій країні Європи.

У четвер на півдні та сході країни температура піднімалась вище 40 градусів за Цельсієм.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,865.95