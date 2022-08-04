Друга хвиля тепла: пожежники борються з вогнем на північному заході Іспанії

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Як стверджується в заяві регіонального уряду, вогонь уже знищив близько 600 гектарів лісу та чагарників у Галісії, що посилюється сильним вітром і спекою.

"Усе вказує на те, що це було розпочато навмисно", - йдеться в повідомленні.

Пожежа почалася в середу в кількох місцях поблизу міста Верін на кордоні з Португалією, яка переживає найсильнішу посуху за століття.

Влада заявила, що вогонь наразі не становить загрози для населення.

Додамо

З початку року в Іспанії погасили 354 лісові пожежі, які викликані високими температурами та посухою.

За даними служби супутникового моніторингу Європейського Союзу EFFIS, вогонь знищив майже 230 000 гектарів, більше, ніж в будь-якій іншій країні Європи.

У четвер на півдні та сході країни температура піднімалась вище 40 градусів за Цельсієм.