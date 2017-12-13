Дронова доставили в зал суда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Одного из участников смертельного ДТП в Харькове, которое унесло шесть жизней, Геннадия Дронова, доставили в зал Киевского районного суда города Харькова, где ожидается рассмотрение ходатайства о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.
Сейчас Г.Дронова провели в стеклянный бокс в зале суда.
Напомним, участника смертельного ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу 8 ноября.
Ранее сегодня суд продлил арест еще одной участницы этого ДТП Елены Зайцевой до 10 февраля.