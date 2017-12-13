Дронова доставили в зал суда

Сейчас Г.Дронова провели в стеклянный бокс в зале суда.

Напомним, участника смертельного ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу 8 ноября.

Ранее сегодня суд продлил арест еще одной участницы этого ДТП Елены Зайцевой до 10 февраля.