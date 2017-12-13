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Дронова доставили до зали суду

Дронова доставили до зали суду

Київ • УНН

 • 11493 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Одного із учасників смертельної ДТП у Харкові, яка забрала шість життів, Геннадія Дронова, доставили до зали Київського районного суду міста Харків, де очікується розгляд клопотання щодо продовження його запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент УНН.

Наразі Г.Дронова провели у скляний бокс у залі суду.

Нагадаємо, учасника смертельної ДТП у Харкові Г.Дронова взяли під варту 8 листопада.

Раніше сьогодні суд продовжив арешт ще однієї учасниці цієї ДТП Олени Зайцевої до 10 лютого.

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