Дронова атак рф на Одессу: прокуроры показали последствия

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Парламент планирует уволить 7 членов Счетной палаты в связи с окончанием срока полномочий, а не 1, как планировалось ранее.
В Раде планируют рассмотреть законопроект о международном сотрудничестве громад: что предполагается
Законопроект №9450 о международном территориальном сотрудничестве был обновлен несколькими важными изменениями, в частности, расширена сфера его действия на большее количество территорий, разделено сотрудничество на межтерриториальное, трансграничное и транснациональное, запрещено сотрудничество с государством-агрессором, разрешено районным советам и главам военных администраций инициировать сотрудничество, предусмотрен четкий алгоритм реализации совместных проектов, финансируемых за счет ЕС, а также введена детальная процедура согласования соглашений о сотрудничеств.
Интер стал чемпионом Италии 2024 года после победы в дерби над Миланом
Миланский "Интер" добыл свой 20-й титул чемпиона Серии А, победив в ожесточенном дерби соперников из "Милана" со счетом 2:1.
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Верховная Рада планирует упростить процедуры ввоза и оборота хлопка, важного сырья для производства пороха, в Украине, чтобы поддержать потребности отечественной промышленности в ресурсах во время и после военного положения.
В Харьковской области россияне ударили из авиации по пяти населенным пунктам, есть повреждения школы - ОВА
Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника, еще 5 - авиаударам, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, объекты инфраструктуры, в том числе школа, один человек погиб и двое получили ранения.
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Парламент может продлить льготный период для реорганизации государственных учреждений здравоохранения в государственные некоммерческие предприятия до 31 декабря 2024 года.
В Малайзии на репетиции военного парада столкнулись два вертолета ВМС: погибли 10 человек
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Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста - СМИ
Начиная с 23 апреля, украинские консульства временно приостанавливают все консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста, за исключением оформления документов для возвращения в Украину.
Несколько уменьшилась активность в акватории Черного и Азовского морей: Евлаш рассказал, как сбитие самолета Ту-22М3 повлияло на применение авиации врагом
После сбития российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 и удара по аэродрому в оккупированном Крыму активность авиации противника в Черном и Азовском морях несколько снизилась.