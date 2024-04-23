Дронова атак рф на Одессу: прокуроры показали последствия

В результате атаки вражескими БПЛА на Одессу в ночь на 23 апреля девять раненых, среди которых четверо детей. Последствия удара показал Офис Генерального прокурора в Telegram, передает УНН.

По данным следствия, 23 апреля ночью вооруженные силы рф осуществили воздушную атаку ударными беспилотными летательными аппаратами по Одессе. В результате атаки получили ранения 9 местных жителей, среди них четверо детей: мальчик и девочка 5 и 9 месяцев, двое мальчиков 9 и 12 лет. Дети и трое взрослых с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. - говорится в сообщении.

Поврежден двухэтажный жилой дом, торговые объекты и автомобили. Выбиты стекла в жилых домах и зданиях, прилегающих к местам падения обломков.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Возросло количество пострадавших в Одессе: 5 взрослых и 4 детей, 2 из которых нет и года