Дрон захватчиков попал в многоквартирный жилой дом в Харькове: двое пострадавших
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова вражеский беспилотник попал в многоэтажный дом. В результате атаки пострадали два человека, пожара не возникло.
вс рф снова ударили по Салтовскому району Харькова. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом, передает УНН.
В Салтовском районе попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. Есть информация о двух пострадавших - написал Терехов.
Городской голова отметил, что на место инцидента "направляются все соответствующие службы".
россияне атаковали Харьков ракетой "Гром-Е1": что известно10 нояб. 2024, 00:57 • 48759 просмотров