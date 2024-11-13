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Дрон захватчиков попал в многоквартирный жилой дом в Харькове: двое пострадавших

Дрон захватчиков попал в многоквартирный жилой дом в Харькове: двое пострадавших

Киев  •  УНН

 • 7218 просмотра

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В Салтовском районе Харькова вражеский беспилотник попал в многоэтажный дом. В результате атаки пострадали два человека, пожара не возникло.

вс рф снова ударили по Салтовскому району Харькова. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом, передает УНН.

В Салтовском районе попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. Есть информация о двух пострадавших - написал Терехов.

Городской голова отметил, что на место инцидента "направляются все соответствующие службы".

россияне атаковали Харьков ракетой "Гром-Е1": что известно10 нояб. 2024, 00:57 • 48759 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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