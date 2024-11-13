Дрон захватчиков попал в многоквартирный жилой дом в Харькове: двое пострадавших

вс рф снова ударили по Салтовскому району Харькова. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом, передает УНН.

В Салтовском районе попадание вражеского БПЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара. Есть информация о двух пострадавших - написал Терехов.

Городской голова отметил, что на место инцидента "направляются все соответствующие службы".

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