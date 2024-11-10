россияне атаковали Харьков ракетой "Гром-Е1": что известно
Киев • УНН
российские военные ударили по Слободскому району Харькова гибридом ракеты и авиабомбы «Гром-Е1». В результате атаки повреждены фасады многоэтажек и выбиты десятки окон, одна женщина обратилась к медикам.
Оккупанты для удара по Харькову вчера вечером, 9 ноября, применили гибрид ракеты и авиабомбы "Гром-Е1". Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет УНН.
Детали
По словам представителя облпрокуратуры, враг нанес аиваудар по Слободскому району города Харьков в субботу в 22.17.
Попадание было по открытой местности. В результате взрыва и разлета обломков боеприпаса был поврежден фасад нескольких многоэтажных жилых домов, выбито несколько десятков окон,
В результате российского обстрела к медикам обратилась женщина, у которой была острая реакция на стресс.
В облпрокуратуре рассказали, что предварительно для удара по Харькову россияне "использовали авиационный боеприпас „Гром-Е1".
Он мощнее ФАБ (авиационная бомба с фугасной боеголовкой, - ред.) с УМПК (модуль планирования и коррекции, - ред.), имеет больший заряд детонационного вещества. Фактически это очередное военное преступление,
Также он добавил, что по факту вражеского обстрела было открыто уголовное производство из-за нарушения законов и обычаев войны.
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