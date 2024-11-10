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россияне атаковали Харьков ракетой "Гром-Е1": что известно

Киев  •  УНН

00:57 • 697 просмотра

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российские военные ударили по Слободскому району Харькова гибридом ракеты и авиабомбы «Гром-Е1». В результате атаки повреждены фасады многоэтажек и выбиты десятки окон, одна женщина обратилась к медикам.

Оккупанты для удара по Харькову вчера вечером, 9 ноября, применили гибрид ракеты и авиабомбы "Гром-Е1". Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет УНН.

Детали

По словам представителя облпрокуратуры, враг нанес аиваудар по Слободскому району города Харьков в субботу в 22.17.

Попадание было по открытой местности. В результате взрыва и разлета обломков боеприпаса был поврежден фасад нескольких многоэтажных жилых домов, выбито несколько десятков окон,

- проинформировал он.

В результате российского обстрела к медикам обратилась женщина, у которой была острая реакция на стресс.

В облпрокуратуре рассказали, что предварительно для удара по Харькову россияне "использовали авиационный боеприпас „Гром-Е1".

Он мощнее ФАБ (авиационная бомба с фугасной боеголовкой, - ред.) с УМПК (модуль планирования и коррекции, - ред.), имеет больший заряд детонационного вещества. Фактически это очередное военное преступление,

- отметил Чубенко.

Также он добавил, что по факту вражеского обстрела было открыто уголовное производство из-за нарушения законов и обычаев войны.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
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