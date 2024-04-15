Дрон упал и взорвался в аэропорту белгорода в России, был пожар - росСМИ

Взрыв одного из предположительно трех дронов произошел 12 апреля в аэропорту белгорода в рф, там был пожар, со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

"Международный аэропорт белгорода 12 апреля атаковали по меньшей мере 3 БПЛА", - сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона.

"Один из беспилотников упал и взорвался на территории аэропорта, вспыхнула трава, пожар быстро потушили. Повреждений нет", - отметили в телеграм-канале.

С 24 февраля 2022 года на все полеты из международного аэропорта белгорода введен запрет.

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