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Драйвером роста реального ВВП в 2018 году оставался внутренний спрос

Киев • УНН

 • 6621 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Драйвером роста реального ВВП в 2018 году оставался внутренний спрос. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.

Драйвером роста реального ВВП в 2018 году оставался внутренний спрос

Так, основным драйвером роста реального ВВП в 2018 году оставался внутренний спрос - как потребительский, так и инвестиционный:

• конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 8,9% в годовом измерении вследствие повышения заработных плат, пенсий, переводов трудовых мигрантов в Украину, а также относительно высоких потребительских настроений населения;
• валовое накопление основного капитала возросло на 14,3% в годовом измерении, хотя несколько снизилось по сравнению с 2017 годом под влиянием ухудшения деловых ожиданий и финансовых результатов предприятий, в том числе через слабые показатели экспорта.

Однако, в 2018 году снизились физические объемы экспорта товаров и услуг (на 1,6%), что было обусловлено, в частности, определенным ухудшением внешних условий (распространением протекционистских мер в мировой торговле, эскалацией конфликта в Азовском море во втором полугодии), ремонтными работами на нескольких крупных металлургических предприятий и более низким урожаем ранних зерновых.

Кроме того, несмотря на устойчивый внутренний спрос, существенно замедлились темпы роста импорта - с 12,6% в 2017 году до 3,2% в 2018 году, в том числе, из-за снижения почти на 25% объемов закупок природного газа.

В результате, вклад чистого экспорта в рост реального ВВП в 2018 году, хотя и остался отрицательным (-2.6 п.п.), но вдвое уменьшился по сравнению с предыдущим годом (-5.2 п.п.).

В разрезе видов деятельности наибольший вклад в рост ВВП, по данным НБУ, имало сельское хозяйство благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, а также сектора торговли и услуг - благодаря устойчивому потребительскому спросу.

Напомним, в прошлом году на одного человека в Украине приходилось чуть более 84 тыс. грн ВВП.

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