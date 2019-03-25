Драйвером зростання реального ВВП у 2018 році залишався внутрішній попит
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Драйвером зростання реального ВВП у 2018 році залишався внутрішній попит. Про це повідомили у прес-службі НБУ, передає УНН.
Так, основним драйвером зростання реального ВВП у 2018 році залишався внутрішній попит – як споживчий, так і інвестиційний:
• кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 8,9% у річному вимірі внаслідок підвищення заробітних плат, пенсій, переказів трудових мігрантів в Україну, а також відносно високих споживчих настроїв населення;
• валове нагромадження основного капіталу зросло на 14,3% у річному вимірі, хоча дещо знизилося у порівнянні з 2017 роком під впливом погіршення ділових очікувань та фінансових результатів підприємств, у тому числі через слабкіші показники експорту.
Проте, у 2018 році знизилися фізичні обсяги експорту товарів та послуг (на 1,6%), що було зумовлено, зокрема, певним погіршенням зовнішніх умов (поширенням протекціоністських заходів у світовій торгівлі, ескалацією конфлікту в Азовському морі в другому півріччі), ремонтними роботами на кількох великих металургійних підприємств та нижчим врожаєм ранніх зернових.
Крім того, попри стійкий внутрішній попит, суттєво уповільнилися темпи зростання імпорту – з 12,6% у 2017 році до 3,2% у 2018 році, у тому числі, через зниження майже на 25% обсягів закупівель природного газу.
У результаті, внесок чистого експорту в зростання реального ВВП у 2018 році, хоча і залишився від’ємним (-2.6 в.п.), але вдвічі зменшився у порівнянні з попереднім роком (-5.2 в.п.).
У розрізі видів діяльності найбільший внесок у зростання ВВП, за даними НБУ, мало сільське господарство завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур, а також сектори торгівлі і послуг – завдяки стійкому споживчому попиту.
Нагадаємо, торік на одну особу в Україні припадало трохи понад 84 тис. грн ВВП.