ГПСУ изучала возможную причастность танкера Delfi к контрабанде еще до аварии

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Танкер “Delfi” находился под наблюдением, что снизило возможность его привлечения к противоправным схемам, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники сообщили, что в результате проведенных мероприятий в последнее время установлены признаки возможных схем по незаконному перемещению горюче-смазочных материалов с судов, которые длительное время находятся в зоне ожидания, вне территориального моря Украины.

“Это же касается и танкера „Delfi“ (флаг — Молдова), который штормом вынесло к побережью Одессы. Судно длительное время находилось в зоне ожидания, вне территориального моря Украины. Фактически, оно находилось в прилегающей зоне Украины, в режиме закрытой границы, что полностью соответствует нормам международного морского права”, — указано в сообщении.

В то же время, постоянный контроль пограничниками за судном, как с помощью постов технического наблюдения, анализа оперативной информации, так и силами Морской охраны Госпогранслужбы, практически свело к нулю возможность совершения им незаконных сделок в масштабах международных морских перевозок и прибрежного плавания.

“16 ноября специальная обзорная группа Морской охраны пограничного ведомства осуществила обзор „Delfi“ за 6 миль от берега (в территориальном море). В частности, проверялась вероятная причастность к противоправной деятельности. Ни груза, ни запрещенных предметов, ни признаков осуществления незаконной деятельности на судне не было обнаружено. Однако пограничники зафиксировали ряд нарушений в судовых документах, отметили неудовлетворительное состояние самого судна, что грозило навигационной и экологической безопасности, особенно, в тех погодных условиях, которые прогнозировались. По результатам осмотра в взаимодействующих органов, в компетенцию которых входит возможность повлиять на устранение выявленных нарушений, направлены соответствующие сообщения”, — отметили в ГПСУ.

Пограничники также отметили, что: “Уже через несколько дней капитан судна по открытым каналам связи в море запрашивал о помощи. Корабль Морской охраны, находившийся на службе неподалеку предложил помощь, однако, экипаж от помощи отказался, аргументировав, что подход буксиров к нему уже организовано. Тем не менее, понимая стремительное нарастание шторма, морские пограничники не покинули аварийное судно именно в открытом море. Корабль морской охраны в ночных условиях оставался рядом, освещая обесточено аварийное судно, чтобы его смогли найти буксиры и катер Морской поисково-спасательной службы. Отслеживание ситуации в дальнейшем осуществлялось дистанционно, в готовности присоединиться к спасательной операции, принять на борт экипаж”.

Сейчас судно продолжает находится под круглосуточным наблюдением и контролем отдела пограничной службы “Одесса”.

Как писал УНН, вокруг танкера Delfi установили боновые заграждения.

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