ДПСУ вивчала можливу причетність танкера Delfi до контрабанди ще до аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Танкер “Delfi” перебував під спостереженням, що знизило можливість його залучення до протиправних схем, пише УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
Прикордонники повідомили, що у результаті проведених заходів останнім часом встановлені ознаки можливих схем з незаконного переміщення паливно-мастильних матеріалів з суден, які тривалий час перебувають у зоні очікування, поза територіальним морем України.
“Це ж стосується і танкеру „Delfi“ (прапор — Молдова), який штормом винесло до узбережжя Одеси. Судно тривалий час перебувало у зоні очікування, за межами територіального моря України. Фактично, воно знаходилося у прилеглій зоні України, в режимі закритого кордону, що цілком відповідає нормам міжнародного морського права”, — вказано у повідомленні.
В той же час, постійний контроль прикордонниками за судном, як за допомогою постів технічного спостереження, аналізу оперативної інформації, так і силами Морської охорони Держприкордонслужби, практично звело до нуля можливість здійснення ним незаконних оборудок в масштабах міжнародних морських перевезень та прибережного плавання.
“16 листопада спеціальна оглядова група Морської охорони прикордонного відомства здійснила огляд „Delfi“ за 6 миль від берега (в територіальному морі). Зокрема, перевірялася імовірна причетність до протиправної діяльності. Ані вантажу, ані заборонених предметів, ані ознак здійснення незаконної діяльності виявлено на судні не було. Однак прикордонники зафіксували низку порушень у суднових документах, відмітили незадовільний стан самого судна, що загрожувало навігаційній та екологічній безпеці, особливо, в тих погодних умовах, що прогнозувалися. За результатами огляду до взаємодіючих органів, до компетенції яких належить можливість вплинути на усунення виявлених порушень, направлено відповідні повідомлення”, — зазначили у ДПСУ.
Прикордонники також зазначили, що: “Вже за кілька днів капітан судна по відкритих каналах зв’язку в морі запитував про допомогу. Корабель Морської охорони, що перебував на службі неподалік, запропонував допомогу, проте, екіпаж від допомоги відмовився, аргументувавши, що підхід буксирів до нього вже організовано. Тим не менш, розуміючи стрімке наростання шторму, морські прикордонники не покинули аварійне судно саме у відкритому морі. Корабель Морської охорони в нічних умовах залишався поруч, освітлюючи знеструмлене аварійне судно, щоб його змогли знайти буксири та катер Морської пошуково-рятувальної служби. Відстеження ситуації в подальшому здійснювалося дистанційно, в готовності долучитися до рятувальної операції, прийняти на борт екіпаж”.
Наразі судно продовжує перебуває під цілодобовим спостереженням та контролем відділу прикордонної служби “Одеса”.
Як писав УНН, навколо танкера Delfi встановили бонові загородження.