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ГПСУ: пограничникам массово приходят демотивирующие смс-ки

Киев • УНН

 • 12701 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что пограничникам в последнее время приходят смс-сообщения провокационного характера. Об этом Слободян написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

ГПСУ: пограничникам массово приходят демотивирующие смс-ки

"В последние дни много пограничников, а возможно, что и других граждан, начали получать смс провокационного содержания от неустановленных лиц. В сообщениях говорится о якобы тайном прибытии в Киев "американского спецназа", что вопрос "Майдана 3.0" уже решен и не имеет смысла служить, так как "за вас все уже порешали", - написал он.

В связи с этим он отметил, что "ни один американский или любой другой спецназ в Украину не прибывал".

"Пограничники находятся на своих рабочих местах и позициях и добросовестно и спокойно выполняют возложенные на них народом Украины обязанности. Не стоит поддаваться провокациям и панике. А в случае, если подобные смс приходят и вам на телефон - сообщайте в компетентные правоохранительные органы. Думаю, источники этих "сообщений" будут установлены достаточно быстро", - добавил помощник главы ГПСУ.

Напомним, в СБУ заявили, что накануне выборов президента Украины готовится очередной вброс в информационное пространство, которое будет касаться якобы переписки между руководством спецслужбы и МВД.

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