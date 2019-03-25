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ДПСУ: прикордонникам масово приходять демотивуючі смс-ки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що прикордонникам останнім часом приходять смс-повідомлення провокаційного характеру. Про це Слободян написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

ДПСУ: прикордонникам масово приходять демотивуючі смс-ки

"Останніми днями багато прикордонників, а можливо, що і інших громадян, почали отримувати смс провокативного змісту від невстановлених осіб. В повідомленнях йдеться про, нібито, таємне прибуття до Києва "американського спецназу", що питання "Майдану 3.0" вже вирішено і не має сенсу служити, бо "за вас все уже порешали", - написав він.

У зв'язку з цим він зазначив, що "жоден американський, чи будь-який інший спецназ в Україну не прибував".

"Прикордонники перебувають на своїх робочих місцях та позиціях і сумлінно та спокійно виконують покладені на них народом України обов'язки. Не варто піддаватися провокаціям та паніці. А у разі, якщо подібні смс приходять і вам на телефон - повідомляйте в компетентні правоохоронні органи. Думаю, джерела цих "повідомлень" будуть встановлені досить швидко", - додав помічник голови ДПСУ.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що напередодні виборів президента України готується черговий вкид в інформаційний простір, який буде стосуватися начебто листування між керівництвом спецслужби та МВС.

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