ГПСУ не фиксирует на территории беларуси формирование ударной группировки, которая могла бы угрожать Украине

Цитата

“Непосредственно на территории беларуси на данный момент мы не фиксируем у границы создание какой-то ударной группировки, которая могла бы нам угрожать. Но те действия, которые ведут беларусь и россия – нацелены на нагнетание ситуации”, – отметил он.

Детали

Спикер ГПСУ отметил, что нагнетанием ситуации занимается и беларусь, и россия, в том числе формированием так называемой региональной группировки войск союзного государства, которая разворачивается на территории беларуси.

Дополнение

По данным ГПСУ, со стороны беларуси активно используют средства радиоэлектронной борьбы против наших беспилотников, что отслеживает ситуацию на границе. Были даже попытки перехвата управления ими.