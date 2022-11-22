ДПСУ не фіксує на території білорусі формування ударного угруповання, яке могло б загрожувати Україні

Цитата

“Безпосередньо на території білорусі на даний момент ми не фіксуємо біля кордону створення якогось ударного угруповання, яке могло б нам загрожувати. Але ті дії, яке ведуть білорусь та росія – націлені на нагнітання ситуації”, – зазначив він.

Деталі

Речник ДПСУ зазначив, що нагнітанням ситуації займається і білорусь, і росія, у тому числі формуванням так званого регіонального угруповання військ союзної держави, яке розгортається на території білорусі.

Доповнення

За даними ДПСУ, з боку білорусі активно використовують засоби радіоелектронної боротьби проти наших безпілотників, що відстежує ситуацію на кордоні. Були навіть спроби перехоплення управління ними.