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ДПСУ не фіксує на території білорусі формування ударного угруповання, яке могло б загрожувати Україні

ДПСУ не фіксує на території білорусі формування ударного угруповання, яке могло б загрожувати Україні

Київ • УНН

 • 497643 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Станом на зараз прикордонники не фіксують на території білорусі створення ударного угруповання, яке могло б загрожувати Україні. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Безпосередньо на території білорусі на даний момент ми не фіксуємо біля кордону створення якогось ударного угруповання, яке могло б нам загрожувати. Але ті дії, яке ведуть білорусь та росія – націлені на нагнітання ситуації”, – зазначив він.

Деталі

Речник ДПСУ зазначив, що нагнітанням ситуації займається і білорусь, і росія, у тому числі формуванням так званого регіонального угруповання військ союзної держави, яке розгортається на території білорусі.

Доповнення

За даними ДПСУ, з боку білорусі активно використовують засоби радіоелектронної боротьби проти наших безпілотників, що відстежує ситуацію на кордоні. Були навіть спроби перехоплення управління ними.

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