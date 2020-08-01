ГПСУ: карантин на админгранице с ОРДЛО продлят и после 1 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Карантин административной границы с оккупированной частью Донбасса по решению командующего операции Объединенных сил продолжат действовать и после 1 августа, хотя анонсировали, что с 1 августа лицам, которые направляются на свободную территорию Украины с оккупированных территорий, не надо будет проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом говорится в сообщении Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ, передает УНН.
Отмечается, что исключением из требования двухнедельной самоизоляции или обсервации будет действовать только в отношении тех, кто прибывает для участия в ВНО.
“Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года № 641 о продлении с 1 по 31 августа карантина на территории Украины командующий операцией Объединенных сил уточнил порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения”, — пояснили пограничники о изменении ранее объявленной новой нормы.
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Так, в настоящее время на админграницах с оккупированной частью Донбасса продлят действие следующие требования:
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- На период действия карантина в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданной страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.
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- Кроме того, граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции с использованием единого электронного сервиса “Дій вдома” или обсервации.
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- Для пересечения линии разграничения на КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, обеспечит соблюдение надлежащей дистанции.
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Как сообщал УНН, Беларусь и Украина уже больше недели проводят совместную пограничную спецоперацию.