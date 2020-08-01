ГПСУ: карантин на админгранице с ОРДЛО продлят и после 1 августа

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 11148 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100058 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104938 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131096 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109817 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130017 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101848 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102536 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104374 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102032 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Карантин административной границы с оккупированной частью Донбасса по решению командующего операции Объединенных сил продолжат действовать и после 1 августа, хотя анонсировали, что с 1 августа лицам, которые направляются на свободную территорию Украины с оккупированных территорий, не надо будет проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом говорится в сообщении Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ, передает УНН.

Отмечается, что исключением из требования двухнедельной самоизоляции или обсервации будет действовать только в отношении тех, кто прибывает для участия в ВНО.

“Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года № 641 о продлении с 1 по 31 августа карантина на территории Украины командующий операцией Объединенных сил уточнил порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения”, — пояснили пограничники о изменении ранее объявленной новой нормы.

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Так, в настоящее время на админграницах с оккупированной частью Донбасса продлят действие следующие требования:

  • На период действия карантина в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданной страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.
  • Кроме того, граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции с использованием единого электронного сервиса “Дій вдома” или обсервации.
  • Для пересечения линии разграничения на КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, обеспечит соблюдение надлежащей дистанции.

Как сообщал УНН, Беларусь и Украина уже больше недели проводят совместную пограничную спецоперацию.

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